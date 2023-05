Des tickets de stationnement gratuits pour soutenir le commerce à Bruxelles

La Ville de Bruxelles fera distribuer des milliers de tickets d'une heure de parking gratuit pour soutenir les commerçants du centre de la capitale, tout en encourageant des solutions de mobilité, a annoncé mardi l'échevin du Commerce, Fabian Maingain.

Ces 180.000 tickets d'une heure seront valables dans 18 parkings partenaires couvrant le Pentagone. "Avec l'entrée en vigueur des nouveaux plans de mobilité et de stationnement qui visent à libérer l'espace public pour le rendre plus convivial et attractif - notamment, en favorisant le report du stationnement hors voirie - les habitudes des chalands du centre-ville ont été modifiées. Les parkings représentent aujourd'hui la porte d'entrée la plus confortable, rapide et sûre vers le centre-ville et ses quartiers commerçants", a expliqué l'échevin DéFI, dans un communiqué.

Les tickets de stationnement gratuit seront proposés par les commerçants participant à l'action. Selon Fabian Maingain, l'objectif de l'action est à la fois de soutenir les commerçants durement touchés par les crises successives, la baisse du pouvoir d'achat et la concurrence du commerce en ligne, et d'accompagner les changements de comportements des automobilistes en les guidant vers les différents parkings de la Ville. En pratique, les commerçants seront contactés par l'ASBL Entreprendre Bruxelles. Ceux qui se seront inscrits à l'action recevront leurs tickets courant du mois de juin.