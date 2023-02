Des tentes en carton décorées pour sensibiliser au sans-abrisme

Quinze tentes en carton décorées par des artistes en tous genres sont exposées dans la galerie centrale de l’Entrepôt royal de Tours & Taxi à partir de jeudi pour le projet "Une tente, une vie". Des portes de tente, décorées par des artistes de bande dessinée, seront mises aux enchères pour venir en aide aux personnes sans-abri, grâce à un stock de tentes et de sacs de couchage.

Le but de l’exposition est de sensibiliser les gens au sans-abrisme. Le public peut parrainer l’action avec un don de 30 euros ou acheter une porte de tente. "Le sans-abrisme, c’est toute l’année", explique Xavier Vanderstappen, fondateur d’Orig-ami, une association qui vient en aide aux personnes sans-abri. Quelque 500 sacs et 200 tentes ont déjà été distribués cette année en plus de couvertures par l’association. Orig-ami, qui coordonne l’exposition, fournit chaque année des centaines de tentes en carton et sacs de couchage grand froid aux sans-abri en situation d’urgence.

La même action s’est tenue l’année passée pour vendre des tentes entières. Par facilité, l’action concerne uniquement les portes de tente cette année. Les 15 tentes qui sont exposées à Bruxelles jusqu’au 4 mars ont été réalisées l’année dernière. Elles seront également mises en évidence au salon de la bande dessinée de Knokke en mai et au musée de la bande dessinée de Bruxelles en juin. "Les tentes en carton recyclé offrent une bonne isolation, un peu de confort et de l’intimité aux personnes qui dorment dans les rues à Bruxelles et dans les grandes villes", explique Xavier Vanderstappen.