Des tentatives de déstabilisation néerlandaises à l'origine du chambrage argentin après la séance de tirs au but

Les images ont divisé sur la toile ce vendredi. Après le tir au but inscrit par Lautaro Martinez qui qualifiait l’Argentine pour les demi-finales de la Coupe du monde, les joueurs argentins se sont tournés vers leurs homologues néerlandais pour les charrier avant de courir vers Martinez.

Un geste qui n’a pas plus à certains, au terme d’une rencontre plus que tendue qui a déjà failli tourner en bagarre générale à plusieurs reprises, notamment lorsque Paredes a violemment tiré en direction du banc néerlandais. Une célébration irrespectueuse et inutile qui a irrité certains mais qui trouverait son origine dans la séance de tirs au but elle-même.

En effet, un autre angle de caméra montre qu’avant chaque tentative des Argentins, certains joueurs des Oranje ont tenté de déstabiliser les tireurs de l’Albiceleste, en s’approchant d’eux et en allant leur parler. Un comportement interdit par le règlement qui n’a pourtant pas vu l’arbitre Lahoz intervenir. Une nouvelle erreur de l’Espagnol, déjà fortement critiqué par les deux camps, et notamment par Lionel Messi.