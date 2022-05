Des temples indiens qui "chantent" grâce à une architecture complexe

Dans le temple Vijaya Vittala de Hampi, dans le sud de l’Inde, 56 piliers de 3,6 mètres de haut chacun produisent de délicates notes de musique lorsqu’on les frappe doucement. Les touristes se rendent depuis des années sur ce site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO pour écouter la musique envoûtante de ce temple vieux de plus de 500 ans.

Les piliers, nommés SaReGaMa, portent le nom des quatre premières notes de la gamme classique indienne, similaire au Do Re Mi Fa occidental.

Ils se trouvent dans le "Ranga Mantapa" du temple, un pavillon ouvert qui était probablement utilisé pour la musique et la danse.

De l’autre côté de la salle, de grands piliers sont entourés de sept piliers plus petits qui "jouent" chacun l’une des sept notes de la gamme indienne. Chaque pilier varie en hauteur et en largeur afin de produire les différentes tonalités. Vijaya Vittala n’est pas le seul temple à présenter ces piliers musicaux. Cette révolution architecturale et sonore a marqué le sud de l’Inde du XIVe au XVIe siècle.