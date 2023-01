Des températures records et des concentrations croissantes de gaz à effet de serre : 2022, une année extrême !

Les années les plus chaudes enregistrées dans le monde ont été, jusqu’à présent, 2016, 2020 et 2019 et 2017. Au cours de ces années, la température moyenne annuelle a été supérieure de 0,3 °C à la période de référence, 1991-2020. L’Europe occidentale est particulièrement en ligne de mire. Et si on compare avec la période 1850-1900, années référentes pour l’ère préindustrielle, la hausse est de plus de 1° (1,2°). Cela fait donc, dans nos pays, 8 ans sans interruption que le mercure dépasse les valeurs de l’ère préindustrielle de plus de 1°.

Notre hiver a été notablement doux, se classant dans le top 6 des hivers les plus chauds depuis l’existence des relevés, les thermomètres affichant des valeurs d’environ 1° C au-dessus de la moyenne. Juin et octobre ont battu des records ! Ainsi, ocobre fut particulièrement doux avec des températures de près de 2° C au-dessus de la moyenne. La chaleur, le manque de pluie et les sols secs ont semé la sécheresse, en particulier dans les parties sud et centrale du continent, provoquant des incendies en France et en Espagne, et impactant l’agriculture, la gestion de l’énergie et le transport fluvial bien au-delà de ces frontières.