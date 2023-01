Des températures encore plus chaudes en 2023 : que dit le rapport du Met Office ?

L’année 2023 sera plus chaude encore que 2022. C’est en tout cas la prévision du Met Office, le service national britannique de météorologie. Après une année 2022 la plus chaude jamais enregistrée en Belgique, 2023 pourrait bien battre de nouveaux records au niveau mondial. En raison du retour du phénomène climatique El Niño, cette année pourrait devenir une des années les plus chaudes jamais connue sur Terre, depuis le début des relevés en 1850.

Chaque année, le Met Office publie des projections de températures globales sur la planète. Dans son rapport publié fin 2022, l’organisme météorologique britannique prévoit une température supérieure de 1,08 à 1,32 degré par rapport à l’ère préindustrielle (1850-1900). Soit une augmentation plus importante qu’en 2022. L’année 2023 s’annonce également comme la dixième année consécutive avec une température mondiale d’au moins un degré supérieur à la moyenne, précise le Met Office dans ses prévisions.