Des taxis qui roulent à l’hydrogène à Bruxelles ? C’est possible, mais ça posera beaucoup de questions

Une autre interrogation de taille concerne la complexité belge en matière électrique. "C’est quand même un peu dramatique. Aujourd’hui, il n’y a pas de vision globale en Belgique", lance le professeur Patrick Hendrick de l’école Polytechnique de l’ULB, présent lui aussi à la communication des résultats du test taxi. "Elia (le gestionnaire du réseau de transport d’électricité à haute tension en Belgique) décide de certaines choses. Les distributeurs d’électricité disent autre chose. L’état fédéral dit encore autre chose et les Régions parfois aussi. Si on ne se met pas tous avec une ligne conductrice pour les grandes orientations à prendre à l’avenir en matière d’électricité et de priorisations des choix, on va perdre son temps. On se retrouvera comme avec les centrales nucléaires à devoir décider presque en urgence dix ans plus tard, comme on l’a vu il y a quelques mois chez nous. C’est ahurissant en fait que ces discussions hyper importantes pour le citoyen n’ont pas lieu".

Le professeur Hendrick qui ajoute une dernière incertitude pour l’avenir énergétique, notamment bruxellois. "N’oublions pas aussi que pour l’instant, il n’y a pas d’accises sur l’hydrogène chez nous, donc de taxes prélevées par l’état alors qu’il y en a sur le diesel et l’essence. Comment le prix de l’hydrogène va-t-il évoluer dans les années à venir en fonction de cela ? On ne sait pas. C’est pareil avec l’électricité aujourd’hui. Là non plus, il n’y a pas encore d’accises".

A noter qu’un bus à hydrogène est en ce moment testé par la STIB sur ses lignes. Et que la Région a prévu de distribuer 50 licences pour des taxis à hydrogène dans les mois qui viennent, sur le chiffre total de 3250 taxis qui a été fixé dans le plan adopté l’an dernier.