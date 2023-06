Des tatouages pour masquer ses cicatrices : transformer ses blessures en œuvres d’art

Dans le 8/9, David Jeanmotte vous explique comment on peut cacher une ablation de téton ou une cicatrice grâce aux tatouages 3D.

Les tatouages 3D sont des tatouages thérapeutiques qu’on place sur des cicatrices. Il permet de redonner confiance en soi en effaçant un aspect meurtri de la peau, sous forme de dentelle très élégante.

Adaptés à tous types de peaux, aussi bien mates que claires, ces tatouages sont réalisés avec des encres spéciales et des pigments recuits dans des matières naturelles, pour éviter une éventuelle oxydation par la suite.

Il est possible également, à la suite d’un cancer du sein, de redessiner un mamelon en lui donnant un aspect 3D grâce à un jeu d’ombre.

On conseille d’attendre un an avant de faire le tatouage au-dessus d’une cicatrice pour qu’elle soit bien fermée et éviter des complications.

Ces tatouages arrivent à transformer les parties du corps meurtries en œuvres d’art, comme chez la tatoueuse brésilienne Raquel Gauthier :