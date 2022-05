Des tartes de Tancrémont sont désormais disponibles à Liège

Depuis l’ouverture le week-end dernier, la boutique permet à d’autres producteurs locaux de se mettre en vitrine le temps d’un mois. En plus des tartes à retrouver tout le long de l’année, seront disponibles des biscuits de Thorembais, et des glaces de Frysa, artisan glacier du quartier Saint-Léonard.

L’ambition locale s’est traduite dès la création de la nouvelle vitrine, comme l’explique Geoffrey Douillet, le conseiller stratégique de cette dernière : "On a vraiment voulu s’installer en centre-ville pour permettre aux gens de ne pas faire 100 kilomètres pour trouver des tartes. Et également essayer de retrouver en vitrine des producteurs locaux. Ça, c’est notre combat central, et c’est pour ça qu’on va changer chaque mois ou chaque trimestre les producteurs que l’on présente, pour permettre aux consommateurs de retrouver les produits des producteurs dans leur boutique personnelle par la suite. C’est un projet qui permet de les mettre en avant, eux qui sont un peu démunis face à la grande distribution."

Les fameuses roues de charrette sont désormais en vente, pour le plaisir des papilles des Liégeois… et au-delà.