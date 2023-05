Des tags anti-avortement suscitent incompréhension et indignation à Louvain-la-Neuve

Louvain-la-Neuve n’est pas une bulle protégée de tels discours. Et la perspective des élections dans un an risque bien d’accentuer "la bataille des idées", comme le dit Justine Havelange, présidente de l’Assemblée générale des Etudiants de Louvain (AGL).

"Il y a toute une génération qui n’a pas encore voté, et j’en fais partie, et donc il y a clairement un électorat à récupérer, que ce soit d’un côté ou d’un autre, explique-t-elle. Et je crois que ce genre d’actions va justement commencer à se multiplier. On va devoir réagir en tant que représentants des étudiants, pour essayer de déconstruire ces mécanismes et pouvoir informer les étudiants pour qu’ils puissent voter de manière éclairée. Il va falloir faire ce travail de sensibilisation à la question politique à nos niveaux aussi."

Ce n’est sans doute pas non plus un hasard si de tels messages apparaissent maintenant, alors que le Parlement a récemment débattu d’une prolongation du délai au cours duquel on peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse.