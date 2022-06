Des taches solaires susceptibles d’entraîner des éruptions solaires doublent de taille du jour au lendemain

Comme l’explique la Nasa, les taches solaires apparaissent plus sombres car elles sont plus froides que les autres parties de la surface du soleil. "Les éruptions solaires, qui proviennent généralement des taches solaires, sont une explosion soudaine d’énergie causée par l’enchevêtrement, le croisement ou la réorganisation des lignes de champ magnétique près des taches solaires". Rob Steenburgh, du Bureau des prévisions météorologiques spatiales de la National Oceanic and Atmospheric Administration, continue pour USA Today : "Vous pouvez y penser comme la torsion d’élastiques. Si vous avez quelques élastiques qui se tordent sur votre doigt, ils finissent par trop se tordre et ils se cassent. La différence avec les champs magnétiques est qu’ils se reconnectent. Et lorsqu’ils se reconnectent, c’est dans ce processus qu’une éruption est générée."

Le soleil a été particulièrement actif ce printemps, nous envoyant de nombreuses éruptions de classe M (moyenne) et de classe X (la classe la plus forte) parce que son activité augmente dans le cycle de 11 ans. Il y a 5 classes de niveaux d’éruption solaire, allant de la classe A, suivies de B, C, M et X.

Les éruptions A, B et C sont trop faibles pour affecter sensiblement la Terre alors que les éruptions M sont plus intenses peuvent perturber les communications radio aux pôles Sud et Nord de la Terre. Enfin, les éruptions X peuvent perturber les satellites, les systèmes de communication et les réseaux électriques et, au pire, provoquer des pénuries d’électricité et des pannes de courant.