Des survivantes du cancer du sein défilent pour la Fashion Week de Milan

Selon l’Institut Jules Bordet, ce sont plus de 10.000 nouveaux cas de cancer du sein qui sont diagnostiqués chaque année en Belgique. Une femme sur 8 est à risque de développer un cancer du sein au cours de sa vie, ce type de cancer étant le plus courant, les dépister au plus tôt est aujourd’hui affaire de santé publique.

À quelques jours du lancement de la campagne annuelle "Octobre Rose" consacré à la lutte du cancer du sein, la Fashion Week de Milan s’engage à sa façon pour sensibiliser à cette maladie. En collaboration avec l’association américaine Cancer Culture, une vingtaine de femmes guéries ou en rémission du cancer du sein ont foulé le podium italien à l’occasion de l’ouverture de la semaine de la mode qui débutait ce mardi.

Habillées par des créateurs partenaires et affichant fièrement leurs cicatrices et ablation mammaire, le défilé souhaitait mettre en lumière cette maladie, mais aussi déstigmatiser la vie des malades, comme l’explique Beth Fairchild, présidente de Cancer Culture : "Cet évènement est l’occasion de célébrer la vie et de rappeler que le cancer ne définit pas le patient" Les bénéfices du défilé ont été reversés à des associations de lutte contre le cancer du sein.