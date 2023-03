Des supporters de foot se retrouvent dans les bois pour se bagarrer : s’affronter violemment, c’est vraiment un loisir?

Mike, un auditeur de Bruxelles, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "J'ai déjà participé à ces bagarres mais ce n'était pas forcément dans un bois, c'est seulement venu ensuite. Maintenant il y a un peu plus de respect, avant c'était surtout des bagarres de rue. Ce sont deux groupes qui s'affrontent, qui sont consentent l'un et l'autre et qui décident d'en découdre. Ça me vexe beaucoup que l'on pense que nous sommes déséquilibrés car pour moi les conséquences sont les mêmes qu'à la boxe ou au MMA. Dans ce groupe il y a de la solidarité qui règne et c'est comme une thérapie. C'est un moyen d'exister pour tous ces gens. Je pense aussi que c'est un apprentissage, nous sommes plus attentif au danger."