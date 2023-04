Des supporters de Charleroi auraient lancé des rats morts dans les tribunes du Standard durant le choc wallon

Si l’avant-match a valu des images spectaculaires avec de beaux tifos et des spectacles pyrotechniques dans les deux camps, la rencontre a dû être interrompue quelques instants suite à un fumigène sur la pelouse lancé depuis la T3 liégeoise alors que les Carolos avaient également lancé quelques feux de bengale sur le terrain avant le match.

Mais les supporters de Charleroi se seraient ensuite fait remarquer d’une bien triste manière. Des pages de supporters du Standard font état ce matin de rats morts peints en rouge lancés dans les tribunes liégeoises par des supporters carolos.

"Des "supporters" de Charleroi ont balancé des rats morts en direction de la T2. On ne parle pas d’un ou 2 rats mais facilement d’une dizaine. On espère que la Pro League va agir, que notre club va porter plainte et que les associations d’animaux vont s’en mêler", a écrit une page Facebook de supporters du Standard.