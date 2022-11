Des supporters belges invités par le Qatar, tous frais payés, en échange de commentaires positifs

J'ai assisté à tous les matchs des Diables Rouges mais cette fois-ci, je n'irai pas !

Alors que certains supporters sont "achetés" pour supporter les Diables Rouges, d'autres ont préféré boycotter cette Coupe du monde. Obelgix est le plus célèbre supporter de l'équipe nationale belge. Il ne loupe habituellement aucun match. Mais cette fois-ci, ce sera sans lui. "J'ai décidé de ne pas aller au Qatar, car on ne peut pas être insensible à ce qui s'est passé !"

Obelgix ne veut donner de leçon à personne mais il estime que c'est contre ses principes d'y aller.

Et quand on lui pose la question "Invité gratuitement, y seriez-vous allé ?", sa réponse est catégorique "Non, je n'aurais pas changer d'avis !"