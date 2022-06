Des substances industrielles toxiques détectées dans des pailles à boire "durables"

Des étudiants en biologie de l’Université d’Anvers ont détecté des PFAS, des substances industrielles toxiques, dans des pailles à boire faites de matériaux végétaux. "Ces pailles durables le sont donc moins que ce que l’on pensait", a commenté vendredi l’UAntwerp.

Deux étudiants en bachelier ont étudié dans quelle mesure des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) se retrouvaient dans différents matériaux présents sur le marché belge, et utilisés comme alternatives aux pailles en plastique.