Des substances chimiques présentes dans l’écume de mer sur la côte belge, selon une étude

Toutefois, les risques sanitaires pour les visiteurs de la Côte sont limités, d’après l’agence flamande de la Santé. "Nager, se baigner ou jouer dans l’eau de mer ne présente pas de risques sanitaires, car les concentrations de PFAS dans l’eau de mer sont beaucoup plus faibles que dans l’écume de mer. Les concentrations peuvent être plus élevées dans l’écume de mer, mais ce n’est pas toujours le cas, et l’écume de mer n’est pas toujours présente. Il est toutefois recommandé de ne pas avaler l’écume de mer et de ne pas laisser les enfants jouer dans celle-ci. De même, une journée à la plage va de pair avec une bonne hygiène corporelle : rincez-vous le corps et lavez-vous les mains, surtout avant de manger", déclare Joris Moonens, porte-parole de l’agence flamande.