Des streamers vivent l’horreur en testant un jeu encore tenu secret

Alors qu’ils ne sont encore que dans le menu d’accueil du jeu, on peut voir cette fameuse femme en blanc se tenir sur le côté de l’écran. Ce personnage, c’est Sadako, un classique du milieu de l’horreur. Le mythe autour de cette jeune fille ébouriffée dont on ne peut voir les yeux existe depuis les 1990 et issue du roman The Ring de l’écrivain japonais Kōji Suzuki. Depuis, elle est adaptée dans beaucoup d’œuvres et ce qu’elle représente a parfois un peu évolué.

Le jeu Sadako Rising, qui sortira le 8 mars prochain, met donc en scène ce personnage glaçant que revient d’outre-tombe pour hanter ses victimes. Le fait de la faire s’approcher subitement de l’écran, comme on peut le voir dans l’extrait vidéo, s’appelle un screamer et c’est un grand classique des jeux vidéo et de la culture internet globalement.

Vous avez peut-être en tête cette horrible vidéo qui fait véritablement partie de l’histoire d’internet tant elle avait buzzé à l’époque. On y voyait une voiture rouler le long d’une route de campagne et lorsqu’elle passe derrière un arbre… Un screamer. Même principe avec ce jeu sur lequel il fallait se concentrer pour faire avancer la souris à travers un tout petit tube. Tout le monde sursaute, un peu comme les streamers devant Sadako Rising. Chacun sa réaction, attention toutefois à un excès de violence :