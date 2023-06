Des stickers anti-gaspi pour préparer les fruits et légumes en fonction de leur maturité.

En ce qui concerne la commercialisation, on sait que les normes établies évincent une quantité astronomique de fruits et légumes en dehors des calibres de taille, sinon d'apparence. Ce sont les fameux fruits et légumes "moches". La Commission européenne a d'ailleurs proposé en avril dernier d'en finir avec les standards de la distribution qui éjectent environ 30% de fruits et légumes, qui finissent en compotes, en aliments pour animaux... ou à la poubelle !

Si les bananes et autres tomates biscornus alimentent un rayon spécifique à prix cassés dans certains supermarchés français, en Belgique on va plus loin en accompagnant le consommateur avec davantage de pédagogie.

Makro a développé un concept d'autocollants ronds pourvus d'une colorimétrie évolutive.

Chacun est percé au centre pour laisser apparaître la peau du fruit ou du légume. Cela permet d'identifier aisément à quel stade de maturité le végétal se trouve.