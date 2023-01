Des stats déplorables avant un programme costaud : le FC Bruges inquiète de plus en plus

En semaine, avec six matches sans succès, le FCB devenait le premier tenant du titre en Pro League à obtenir ce bilan… depuis lui-même, c’était lors de la saison 1992-1993. Il y a trente ans donc. Avec huit rencontres, la formation flandrienne égalerait son record absolu, qui date de 1981.

"Je ne pense pas que le problème se trouve dans nos têtes. On donne simplement trop d’occasions à l’adversaire. On a été mauvais en première période contre Charleroi, on ne peut pas jouer comme ça. On ne peut pas accepter ça de la part de l’équipe", tentait d’expliquer Simon Mignolet, qui devrait décrocher le Soulier d’Or mercredi, au micro de notre collègue Erik Libois.

Bruges joue aussi de malchance, à l’image d’un Brandon Mechele qui vient de marquer deux auto-buts en une semaine. Ajoutez à cela un entraineur Scott Parker, successeur de Hoekfens, qui cherche toujours son système ainsi que son équipe-type et vous obtenez une formation qui ignore la direction à prendre. "L’impact de l’entraineur, on le voit sur notre deuxième mi-temps contre Charleroi par exemple. On a vu une bonne réaction suite à son discours de la pause. Il est vrai que ça devient un vrai challenge pour le top 4. Beaucoup d’équipes se battent pour tenter de nous déborder. On va essayer de se concentrer sur cette bagarre dans les semaines à venir", indiquait aussi le portier brugeois.