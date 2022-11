Des stations connectées pour garer vélos et trottinettes en sécurité

Christophe et Sébastien Peeters étaient concessionnaires automobiles mais en 2019, comme l'évolution du secteur ne leur convient plus, ils décident de se reconvertir dans la mobilité douce. Le créneau est porteur, les vélos électriques sont de plus en plus accessibles mais il reste néanmoins des freins, au nombre desquels figure la peur du vol. Après deux années de recherche et développement , ils tiennent leur concept : une borne connectée où l'utilisateur pourra laisser son vélo en sécurité, et même le recharger.