Des stars et une flopée de jeunes talents, le 3e "Namur Is A Joke" se dévoile

La troisième édition du festival Namur Is A Joke se tiendra du 20 au 24 mars 2024 dans plusieurs lieux culturels emblématiques de la capitale wallonne, ont annoncé les organisateurs tout en levant le voile sur la programmation de l'évènement.

Ainsi, aux côtés d'humoristes dont la renommée est déjà bien établie (Jarry, Anthony Kavanagh, Laurence Bibot, Alex Vizorek ou encore Ahmed Sylla), se produiront de nombreux talents émergents, belges (Gaëtan Delferière, Anthony Circus, Sarah Lélé et Antoine Donneaux parmi beaucoup d'autres) mais aussi français (Nordine Ganso, Marine Baousson, Louis Chappey) et québécois (Virginie Fortin).

"On a vraiment travaillé sur une programmation qui touche tous les âges et toutes les classes sociales, on veut que toute personne qui tombe sur l'affiche se sente concernée" explique le fondateur du festival, l'humoriste namurois GuiHome qui n'a jamais caché l'affection qu'il voue à sa ville d'origine, "On ne veut pas être juste la vitrine des grosses stars, même si c'est bien aussi pour faire briller Namur, mais un festival c'est avant tout la mise en lumière d'artistes débutants. J'insiste pour qu'ils représentent plus de la moitié des artistes à l'affiche".

Parmi les nouveautés de cette troisième édition, Un Gala d'ouverture co-animé par GuiHome et Nicolas Lacroix — un autre humoriste originaire de la ville — fera l'objet d'une captation télévisée le 20 mars.

Pour la première fois, le Casino de Namur se joindra également à la fête en accueillant le 22 mars une soirée Joke XXL présentée par l'animateur de la RTBF Adrien Devyver et lors de laquelle plus d'une dizaine d'humoristes se produiront sur scène.

Enfin, plusieurs concerts de musique se tiendront sous le chapiteau de la Place d'Armes, véritable centre névralgique du festival: Kid Noize, Rori, ou encore Kalika, Jimmy Labeeu et la namuroise Coline BLF.