Des stars et des lunettes à Mont-sur-Marchienne

À partir de ce moment, la paire de lunette connaît une mutation et devient un accessoire de mode. Et dans le domaine, Pierre Marly devient incontournable. Il acquiert le surnom de "couturier des lunettes" et est désormais l’opticien du "Tout-Paris". Dans ses ateliers, les personnalités défilent : Serge Gainsbourg, Grace Kelly, Michel Polnareff, Johnny Hallyday, Elton John, Brigitte Bardot, Madonna, Jackie Kennedy-Onassis, Jeanne Moreau, Joe Dassin, Michel Serrault, Michou, Lino Ventura, , Guy Bedos, Pierre Dac, Catherine Deneuve, Maria Callas, Nana Mouskouri… Tous ces chanteurs, ces acteurs, veulent des lunettes qui leur correspondent, le "sûr mesure de Pierre Marly". Parmi ces stars, nombreuses sont celles qui, outre le look, souffraient de déficiences visuelles et n’avaient pas seulement besoin d’un accessoire de mode, mais de vraies lunettes avec des verres aux corrections parfois importantes. (NDLR les corrections nécessaires et l’épaisseur des verres des premières lunettes de Michel Polnareff sont impressionnantes). En plus de créer des montures sur mesures aux formes souhaitées par les stars – parfois exubérantes – Pierre Marly révolutionnera également la forme des verres et la manière d’y apporter les corrections nécessaires à ses illustres clients.