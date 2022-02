Des stagiaires du Forem de Tournai et de Nivelles réalisent la plus grande truelle du monde

Les Centres de formation de Nivelles et de Tournai ainsi que le Centre de Compétence Forem Pigments se sont associés pour concrétiser le projet. Dix stagiaires, dont deux femmes, ont relevé le défi pour mettre en lumière quatre métiers de la construction et de l'industrie en manque de personnel: la soudure, la menuiserie, la peinture industrielle et la maçonnerie. L'association rumoise ayant fourni le matériel, les stagiaires en soudure de Nivelles ont réalisé la lame (2,3m) et la partie métallique du manche. Les stagiaires en menuiserie de Tournai ont réalisé le manche en bois de frêne belge. Enfin, la truelle sera confiée aux stagiaires du centre "Forem Pigments" pour les finitions destinées à la faire perdurer dans le temps (sablage, métallisation et peinture).