Des stages de vacances pour apprendre les bases de la menuiserie, bricolage, découverte, jeux, harmonie

Vous en avez marre de dépenser une fortune en facture d’eau ou d’électricité ?

On a souvent tendance à l’oublier mais quelques petits gestes simples au quotidien vous permettent d’économiser jusqu’à 400€ par an et surtout de faire du bien à notre planète ! Grâce à notre cours, vous apprendrez à jongler avec les différentes sources d’énergie et à comparer les appareils électroménagers afin de diminuer votre consommation énergétique globale.

Objectif : Identifier les gestes qui consomment le plus au quotidien afin de modifier vos pratiques de consommation. Public cible : Toute personne désirant diminuer sa consommation énergétique et amoindrir sa facture Prérequis : Aucun. Outils et matériel : A prévoir : Aucun Conseillé : Pas de matériel spécial à prévoir. Mais prenez avec vous quelques factures d’eau et d’électricité pour faire les calculs avec des cas réels. 1 Contexte théorique : - Entrée en matière, initiation aux unités de mesure

- Chiffres clés sur la consommation moyenne en Wallonie

- Identifier la répartition des sources énergétiques : isolation, chauffage, sanitaire et électricité

- Démonstration des gestes simples à faire au quotidien et des techniques à mettre en place pour réduire sa consommation Exercices pratiques : - Calculs de la consommation énergétique de votre domicile