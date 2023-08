Au fond, pourquoi parler de spéléologie ? "Nous utilisons les mêmes techniques que celles que nous utilisons sous terre. Nous sommes sortis de nos grottes et de nos gouffres, mais on progresse de la même manière", décode Robert de Thibault, président du groupe spéléo Le Redan, logé sous la basilique et organisateur du Rallye. Les participants progressent à l’aide de cordes : "Nous avons un système de bloqueur pour remonter les cordes et nous descendons sur ce qu’on appelle un descendeur".