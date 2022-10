Des spectateurs pris de convulsions à un concert de Tame Impala

Le groupe psyché rock cool est connu pour ses "effets visuels intenses". Des lumières stroboscopiques sont utilisées pour le show et elles ont provoqué, par inadvertance évidemment, des crises parmi quelques personnes dans le public. Le lendemain, le chanteur se fendait d’une story sur son compte Instagram pour appeler à la prudence aux gens sensibles aux effets stroboscopiques :

"Hé les gars, juste un rappel qu’il y a des moments visuels assez intenses dans notre concert, alors soyez prudent si vous pensez que vous pourriez être sensible à de telles choses ou susceptible de faire des crises". Il a expliqué que quelques personnes avaient eu des convulsions lors du concert de la veille. "Les deux personnes ont été soignées sur place par le personnel de l’Ambulance Saint-Jean et heureusement, ils n’ont pas eu besoin d’aller à l’hôpital. Merci à tous ceux qui ont aidé".

Le communiqué demandait aussi d’aider ou de demander de l’aide si on voyait une personne en difficulté, ils ont d’ailleurs prévu un espace pour toutes sortes d’urgences médicales.

Si la science a depuis longtemps établi un lien entre ce type de flashs lumineux et les crises d’épilepsie, c’est plus récemment (2015) qu’une étude a révélé que l’exposition aux stroboscopes pouvait aussi augmenter le risque de développer ces crises même chez les personnes n’ayant jamais présenté de symptômes de la maladie. Dans ce dernier cas, la notion de prudence devient toute relative et questionne sur les règles de sécurité pour la santé.

Ci-dessous, un échantillon de ce lightshow particulièrement impressionnant lors de leur passage récent à Rock en Seine.