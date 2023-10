Des spectacles en brusseleir par des Bruxellois pour les Bruxellois

Avez-vous déjà entendu parler du festival Brussel’R ?

Ca s’écrit avec ‘R mais c’est en fait aussi comme ça qu’on nomme notre dialecte bruxellois, le Brusseleir. Bon, OK, jusqu’ici, on ne vous apprend rien. En revanche, sachez que cet événement va sonner aussi bruxellois que Bossemans et Coppenolle et ça, on valide, pas vrai ? Non, peut-être ?

Du 13 au 29 octobre, le FouRire Théâtre propose des spectacles par des artistes Bruxellois, en bruxellois et à destination d'un public bruxellois. Du théâtre grand public qui a pour but de faire rayonner la culture bruxelloise et son folklore dans notre propre ville et ses alentours.

C’est une célébration unique de la zwanze bruxelloise et tous les Bruxellois s’y retrouvent !

Comment expliquer le succès de ce festival pour la 2e édition consécutive ? On en parle avec Cathy Thomas, l'invitée de Julie VanH dans Bruxelles Matin en radio sur Vivacité, dans l’interview en vidéo en haut de cette page. C’est la directrice artistique du FouRire Théâtre où a lieu cet événement.

INFOS PRATIQUES:

Vendredi 13 octobre : Impro Show spécial BrusselR

Vendredi 20 octobre : Eric Boschman âge de bière

Samedi 21 octobre : Concert De braave Joengens

Dimanche 22 octobre : One pei show

Vendredi 27 octobre : One pei show

Samedi 28 octobre : " C’était au temps " Brel comédie musicale

Dimanche 29 octobre : " C’était au temps " Brel comédie musicale

Plus d’infos ? Par ici: fourire.be