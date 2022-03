Des spectacles de cirque, "pour rêver plus haut", à découvrir en famille au Up Festival

Parmi les spectacles programmés, il y a À 2 mètres, une représentation gratuite et sans réservation qui aura lieu ce samedi 26 mars à 15 ans au Circus & Performing Arts, centre névralgique du Up Festival.

Ce sont deux artistes circassiens qui travaillent autour d’un mât chinois, à savoir un mât vertical. Elle, c’est Rocio et lui, c’est Jesse.

Quand il avait 12 ans, Jesse a appris qu’il était atteint de mucoviscidose. Cela ne l’a pas empêché de vivre son rêve, et de se former à l’Esac, Ecole supérieure des arts du cirque, à Bruxelles. Jusqu’il y a peu de temps, il pouvait travailler seul. Puis le Covid est passé par là, il a eu une pneumonie et sa maladie s’est aggravée. Il a pris conscience qu’il devrait travailler différemment, ralentir.

C’est comme ça qu’est né A deux mètres. 2 mètres, c’est la longueur du fil du respirateur de Jesse. Parfois, il le porte pendant le spectacle et à deux, ils gèrent ce fil qui fait partie de leurs acrobaties, parfois il doit s’arrêter, ça fait partie du jeu. Sa partenaire et le public sont au courant, mais il garde cette volonté de jouer qui est remarquable.

Et il y a encore un autre aspect magnifique dans ce projet, c’est qu’ils ont voulu en faire un spectacle mobile, pour se produire à l’extérieur des hôpitaux et des maisons de retraite, là où les gens se sont retrouvés totalement isolés pendant le Covid. Le titre complet est A deux mètres, version camion, parce qu’ils peuvent monter leur mât chinois sur un camion et donner le spectacle un peu partout. Une idée lumineuse pour sortir les patients de leur isolement…

Ce spectacle aura lieu demain à 15h dans le centre névralgique du Up Festival, un nouvel espace de 6000 m2 dédié uniquement aux arts du cirque et qui se situe rue Osseghem à Molenbeek. Il s’appelle Up – Circus & Performing Arts.

Sur le fil…

Une création pleine de poésie de la compagnie Rauxa. Avec du papier, de la ficelle et un ventilateur, Xavier Sanchez donne vie à un petit bonhomme dont on suit les déambulations avec émerveillement. Ce petit personnage tient sur le fil, fait des acrobaties par la seule force du vent. C’est magique.