Des spectacles à domicile pour recréer des liens entre voisins

Cela fait 4 ans que la Marche des Philosophes sillonne le Brabant wallon pendant l'été. Elle n'a d'ailleurs de philosophe que le nom car il s'agit en réalité de spectacles itinérants qui se déplacent de village en village, chez l'habitant , le temps d'une soirée propice à des échanges conviviaux. L'objectif est donc de recréer des liens de voisinage, en pratiquant une mobilité douce puisque la petite troupe se déplace à pied et à vélo. Jeudi soir, Coralie Meinguet et Simon Rakovsky proposaient du slam et des acrobaties aériennes à Court-Saint -Etienne. La tournée est organisée par le Centre culturel du Brabant wallon et elle s'achèvera le lundi 17 juillet.