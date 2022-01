Des souvenirs de John Lennon et des Beatles en NFT

"Je collectionne ces objets personnels depuis environ 30 ans, et j’en avais un peu marre qu’ils soient enfermés dans un coffre-fort, où j’ai dû les garder parce que je ne voulais pas qu’ils soient endommagés," explique Julian Lennon à Variety.

"Nous avons fait quelques expositions en Europe avec ces objets, et mon intention initiale était de prendre cette collection et de l’intégrer à une expo itinérante, et j’espère toujours le faire à un moment donné, mais évidemment ces dernières années n’ont pas aidé."

"En fait, je me sentais très mal de garder toutes ces choses sous clé, et je me suis dit que c’était une façon unique de perpétuer l’héritage de papa et de montrer aux gens ces collections. Avec ces vidéos et la narration, je voulais offrir aux gens un peu plus que ce qu’ils ne comprendraient normalement des histoires qu’ils n’ont jamais entendues auparavant, le tout sous une nouvelle forme d’art et un médium différent."

"J’ai beaucoup de projets en cours cette année, y compris un nouvel album, et ces [éléments] sont liés à ceci. Je ne peux pas vraiment en dire beaucoup plus – vous comprendrez pourquoi quand cela arrivera. La première sortie est fixée au 8 avril et vous en découvrirez plus à ce moment-là."