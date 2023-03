Des souvenirs d’enfance made in Rock’n’Roll !

Le monde de l’enfance, douce époque, l’éveil au monde et à la conscience, l’amour, l’innocence, les rockeurs en parlent à grand renfort de guitares…

85, Marillion, 3e album concept "Misplaced Childhood'': l’enfance thématique principale. 76, double album ''Songs in the Key of Life'', Stevie Wonder "I Wish'' son enfance dans les 50 et 60’s. 78, Kate Bush ''In Search of Peter Pan'' inspiré du roman ''Peter et Wendy '' de Sir James Matthew Barrie. L’innocence avec ''Nightswimming'' de R.E.M. en 92. ‘‘The Ballad of Curtis Loew'', Lynyrd Skynyrd et l’amitié enfant/adulte. 2015, Jeff Lynne et Electric Light Orchestra ‘‘Alone in the Universe'', ‘‘When I Was A Boy'' l’enfance et ses rêves de rock star. ‘‘Night Thoughts'' 2016, Suede et ‘‘When You Are Young'', Brett Anderson et sa propre enfance. 79, Supertramp ‘‘The Logical Song'' de Roger Hodgson ; Crosby, Stills, Nash and Young, ‘‘Helpless'' en 70 ; 2014, Tori Amos ‘‘Rose Dover'', ‘‘Wrong Crowd'', Tom Odell et les blessures d’enfance. John Fogerty, Creedence Clearwater Revival et ‘‘Born on the Bayou'' en 69 inspiré par John Fred et son tube ‘‘Judy In Disguise (with Glasses)" en 68. Cat Stevens ‘‘(Remember The Days Of The) Old Schoolyard'' 77, écrit pour la chanteuse soul, Linda Lewis. "In The Garage" Weezer, en 94 Rivers Cuomo décrit la fin de l'enfance et les premières tentatives de musique avec les amis. ‘‘Blue Valentine'', Tom Waits "Kentucky Avenue" rue où il a grandi à Whittier en Californie. En 2011, Snow Patrol ''Lifening'', Gary Lightbody et son enfance en Irlande du Nord. 2004, Arcade Fire, sur ‘‘Funeral'', l’enfance avec ''Wake Up''. En 63, les Beach Boys "In My Roo", Brian Wilson et sa chambre; 2006, The Killers ‘‘When You Were Young''; ''1979'' Billy Corgan et les Smashing Pumpkins évoquent l’adolescence.