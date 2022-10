“Des souris et des hommes” : John Malkovich et Gary Sinise dans une adaptation d’un classique de la littérature

George et Lennie sont deux ouvriers agricoles se déplaçant de ferme en ferme selon les saisons, la demande mais également le comportement du second. Celui-ci souffre en effet de troubles mentaux qui provoquent des réactions partagées, notamment suite à une force qu’il ne maîtrise pas. Cette amitié durant l’Amérique des années trente permet d’aborder la situation économique du pays tout en dressant le portrait de deux personnages différents mais dont la relation sert de cœur au récit. Si Gary Sinise incarne George, c’est John Malkovich qui interprète Lennie. Prochainement dans la peau du chef d’orchestre Sergiu Celibidache en compagnie de Rupert Friend, l’acteur américain est connu pour une carrière des plus éclectiques, entre grosses productions ("Bird Box", "Transformers 3"), films historiques ("Les liaisons dangereuses"), films d’action (les deux "Red") ou autres comédies loufoques ("H2G2", "Burn after reading"). L’un de ses rôles les plus appréciés fut d’ailleurs le sien dans le très particulier "Dans la peau de John Malkovich" de Spike Jonze. C’est cette réputation de comédien solide, ainsi que sa relation avec Gary Sinise, qui ont appuyé son engagement dans cette production. Et si le film n’a pas connu un succès fort au box-office, ses retours critiques l’installent comme un film d’époque acclamé, avec notamment une longue standing ovation après sa présentation au Festival de Cannes. "Des souris et des hommes" constitue dès lors une adaptation des plus appréciées, et ce même encore 30 ans après sa sortie.