Des sorties cinématographiques qui ronronnent pour les vacances de printemps

Maurice est un gros chat roux dont le passe-temps préféré est d’arnaquer la planète entière. Pour y arriver, il peut compter sur l’aide de ses amis les rats. Des rats qu’il arnaque tout autant que les humains. Tout semble bien se passer pour lui jusqu’au jour où quelques événements mystérieux et drôlement magiques viennent tout perturber.

"Maurice le chat fabuleux" n’est autre que l’adaptation du roman éponyme d’un des auteurs les plus prolifiques de la littérature anglo-saxonne, à savoir Terry Pratchett. Si les fans purs et durs de l’auteur seront peut-être un poil déçus – car ils vous diront que ce film d’animation ne va pas aussi loin que l’œuvre en question – ceux qui ne connaissent pas Pratchett pourraient y trouver une excellente porte d’entrée dans cet univers de contes de fées terriblement adultes. Ça tombe bien car dans cette adaptation, balancée entre du Pixar (genre "Ratatouille" pour son amour de l’aventure et ses gags) et Dreamworks (genre "Shrek" pour son amour de la parodie et du détournement…), il y a un double discours, des doubles vannes, pour les petits et pour les grands. Ce "Maurice" nous raconte en effet les ravages causés par l’homme sur la Nature et surtout comment il a réussi à se couper d’elle alors qu’il en a besoin, qu’il doit se fondre dans celle-ci.

Petit détail, ce dessin animé est surtout conseillé aux 8 ans et plus (certains rats font peur et certaines bagarres entre chiens et rats sont difficiles) !