Des sorcières au château de Jehay

Connaissez-vous personnellement une sorcière ? Une sorcière c’est une dame qui jette des sorts ; comme dans " Alors on sort ". Et vous voulez savoir la meilleure? De vraies sorcières nous attendent au château de Jehay ce 21 octobre ! Situé en province de Liège, le château de Jehay est une vraie beauté. A l’occasion de cette 14e nuit des Sorcières, le château sera hanté. Décoré magiquement, il est rempli d’animations terrifiantes, de musique, spectacles et marionnettes. Il y a aussi, dans le parc, les " sentiers de l’étrange ", éclairés au flambeau, semés de monstres et fantômes. Et pour doubler l’angoisse, vous pouvez choisir le ticket qui comprend la balade contée, avec intonations lugubres et grimaces terrorisantes !