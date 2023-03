Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette potion n’était pas faite par des "sorcières", mais bien contre elles. "Après avoir trouvé la bouteille, nous avons également cherché des sources (ethno) historiques et en avons trouvé plusieurs. Tant en Wallonie qu’en Flandre et aux Pays-Bas. Elles nous indiquent que [les bouteilles] étaient utilisées contre des cas spécifiques de sorcellerie, et non – comme c’était parfois le cas en Angleterre – comme protection au cas où l’on serait ensorcelé à l’avenir. La plupart des sources disent que la bouteille de sorcière est destinée à blesser la sorcière. De cette façon, la sorcière est facile à reconnaître, elle lève la malédiction, ou selon certaines sources elle demande même pardon. Donc c’est en fait une sorte de contre-magie". Celle de Turnhout a donc probablement été créée par un habitant de la maison fouillée, pour contrer un ensorcellement dont lui ou un membre de sa famille était victime.