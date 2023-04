Des solutions simples pour enchanter nos villes avec les moineaux

En ce début de printemps, faisons le point sur un constat interpellant.

Le moineau est en déclin prononcé dans toutes les capitales européennes.

Malheureusement, Bruxelles fait partie des villes concernées. Les causes sont principalement la disparition de son logement et la rareté de la nourriture à disposition, pour lui et ses oisillons.

D’ailleurs, vous ne le saviez peut-être pas mais le moineau domestique n’est présent que là où l’homme est présent et il dépend de lui pour vivre. Ça veut dire qu’à Bruxelles aussi, les citoyens peuvent agir. Et ça tombe bien, l'asbl “Moineaux et Diversité” peut vous aider à ré-enchanter la ville avec des moineaux.