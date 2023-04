Des solutions pour protéger les légumes des dernières gelées nocturnes

Selon une longue tradition populaire, Saint Mamert (11 mai), Saint Pancrace (12 mai) et Saint Servais (13 mai) marquent au calendrier les dernières dates des gels nocturnes. On les avait quelque peu oubliés ces saints de glace depuis que l’évolution du climat favorise des hivers et printemps plus doux. Mais le réchauffement s’accroît et fait maintenant en sorte que la végétation qui se développe plus précocement est particulièrement vulnérable face aux gelées tardives qui peuvent toujours se produire. Ces dernières années, les dramatiques dommages aux vignes et aux floraisons des arbres fruitiers ont été à la une de l’actualité.