Des solutions pour les fumigènes qui interrompent un match ? Il y a débat dans La Tribune

Ce vendredi, le match entre le Standard et Charleroi a dû être arrêté suite à des jets de fumigènes. Ce qui a suscité le débat lors de l’émission La Tribune.

Alors que le Standard mène 1-0, Charleroi a le ballon, mais doit couper son attaque suite à un arrêt du match de l’arbitre. En cause, des jets de fumigènes près d’Arnaud Bodart. Ce qui a suscité de vives réactions.

Pour Philippe Albert, "on comprend la déception de Charleroi, mais les fumigènes sont là depuis quelque temps déjà et je pense que l’arbitre aurait dû siffler plus tôt. Arnaud Bodart est dans son petit rectangle et ça ne tombe pas loin de lui. C’est incroyable à ce niveau-là."

Nicolas Frutos est lui beaucoup plus catégorique. "C’est aussi une frustration pour nous supporters. Je trouve qu’il faut être beaucoup plus strict. Si on peut prouver avec les caméras, il faut interdire à vie ceux qui les ont lancés. Car on est tous punis. On joue au football, point."