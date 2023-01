Des sols gorgés d'eau suite aux fortes pluies: quelles conséquences?

Conséquence des conditions climatiques: les arbres présentent des fragilités. C'est le cas à Huy, où la police et les sapeurs-pompiers de la zone Hemeco doivent intervenir: "On a été appelés car un arbre est tombé sur des câbles électriques" explique Pierre Biesmans, 1er inspecteur à la police locale de Huy, service circulation. "Pour l'instant, les câbles supportent le poids de l'arbre, mais si les câbles arrêtent de supporter le poids, il y a un risque pour les usagers qui passent, les véhicules, et les maisons qui se trouvent en face."

Avec les précipitations abondantes et le vent qui souffle, les arbres ont tendance à se coucher. Les sapeurs-pompiers observent ce phénomène un peu partout: "Les sols gorgés d'eau vont fragiliser les racines des arbres" précise Gregory Nollet, capitaine à la zone de secours Hemeco. "Les arbres, avec le vent qui souffle fort actuellement, sont plus soumis à un risque de chute, nous sommes donc confrontés à des demandes de riverains pour le tronçonnage d'arbres tombés sur les chaussées et qui entravent complètement ou partiellement la circulation des véhicules."

Les prairies inaccessibles

Dans la région de Huy comme ailleurs, les champs sont gorgés d'eau. Normalement, à cette période de l'année, le lisier doit être épandu, mais les prairies sont inaccessibles. "Pour aller aux champs, il faut quand même que ce soit accessible" confirme Raphaël De Nijs, exploitant agricole à Huy. "Actuellement, c'est gorgé d'eau, on va faire des traces tous côtés, et ça va abimer nos prairies, essentiellement. On ne peut pas aller dans les terres pour le moment, mais les prairies, ça fait éponge, et normalement, elles devraient être accessibles en ce moment. Mais ce n'est pas le cas."

Il y a aussi des conséquences pour le bétail. La fosse située en-dessous des vaches, qui récupère le lisier, déborde: "S'il y a trop de lisier, ça remonte, et ce n'est pas bon pour l'humidité, ce n'est pas bon pour la santé de l'animal. On fait du lait de qualité, et on aimerait bien pouvoir évacuer le plus vite possible et qu'il y ait des jours meilleurs."

Dans le courant de la matinée, le vent s'est calmé en région hutoise. De nouvelles précipitations sont annoncées pour cet après-midi et pour la soirée.