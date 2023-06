Des sols de plus en plus secs: le manque de pluie inquiète les agriculteurs

"C'est une bise qui limite l'accroissement des plantes" confirme Marcel Jehaes. "On n'est pas dans les conditions optimales de développement, l'hydrométrie dans l'air n'est pas bonne, donc la betterave souffre de ce contexte, mais si les conditions climatiques s'améliorent au mois de juillet et au mois d'août, avec un été suffisamment ensoleillé et de l'humidité, elle pourra se développer normalement."

En dehors des 12 litres de la semaine dernière, on n'a pas eu grand chose

Après Herstal, direction Ferrières où Didier Delmotte est également agriculteur. Pour lui, le niveau de l'eau de La Lembrée est un repère. Et le cours d'eau est déjà à sec. "C'est un signe que le niveau d'eau change très vite, et qu'en dehors des 12 litres de la semaine dernière, c'est vrai que nous n'avons plus eu grand chose. Et on est quand même parti pour une longue période puisqu'en général, ici, le filet d'eau ne reprend que fin septembre."