Des soldes d’hiver moroses : "On doit faire attention à notre budget"

C’est déjà le dernier week-end des soldes d’hiver. Partout s’affichent des promotions allant jusqu’à -70%. Mais les commerçants font la grimace : "Cette année-ci a été très calme", explique Maggy Rivart, propriétaire d’un magasin de seconde main : "habituellement à cette période-ci, nous n’avons plus de stock, mais là il nous reste beaucoup."

Même constat dans ce magasin de meubles de cuisine extérieure : "C’est très calme, comme tous les confrères. Les clients réfléchissaient à deux fois avant d’acheter, aujourd’hui ils réfléchissent trois ou quatre fois."

Des clients qui hésitent à se faire plaisir, la faute à la crise et aux factures qui explosent. Dans les rues, les témoignages se ressemblent : "Les gens regardent à leur portefeuille", explique une dame. "Nous, on va voir aussi dans les magasins de seconde main", ajoute une mère et sa fille. Certains se font plaisir tout de même mais il y a moins de place pour l’achat coup de cœur : "Je pense qu’il faut bien prévoir son budget", nous explique un client. " Il faut voir quelles factures doivent être payées et bien tout prévoir pour quand même se faire plaisir de temps en temps."