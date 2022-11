Des soldats casernés à Spa s'entrainent au combat dans la forêt équatoriale de Guyane

Mais à quoi va servir cet entrainement? Nous avons posé la question au capitaine François Paquay, le Commandant de détachement: "Cet entrainement correspond totalement à nos besoins" répond-il. "Au sein du 12e de ligne, qui est un bataillon d'infanterie, ce sont des compétences dont nous avons fortement besoin. Le cadre par exemple aura eu l'occasion d'aiguiser et d'améliorer son leadership, que ce soit au niveau sections ou pelotons. L'entièreté du personnel aura pu renforcer sa résilience et sa résistance au stress. Et les différentes entités, sections et pelotons, auront pu renforcer fortement leur cohésion. Une chose est sûre, c'est qu'il y aura très clairement, pour tous les participants à ce stage, un avant et un après cet exercice particulièrement exigeant en Guyane."

Un entrainement intense