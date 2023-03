Des soldats belges dans l'armée du Tsar : leurs enfants racontent

Il y a plus d’un siècle, 300 soldats belges dont Marcel Thiry, poète et homme politique belge, se battaient en terre ukrainienne…pour l’armée russe.

L'odyssée du Corps expéditionnaire belge des Autos-canons-mitrailleuses est un des épisodes les plus étonnants de la Grande Guerre : de 1915 à 1918, 300 militaires belges feront le tour du monde, sur des navires anglais, américains et français et dans des trains russes, chinois et américains, de Brest à Bordeaux, en passant par Arkhangelsk, Saint-Pétersbourg, Kiev, Moscou, Irkoutsk, Vladivostok, San Francisco, Chicago et New York, pour ne citer que les villes les plus connues. 1005 jours d’un périple incroyable illustré de nombreuses photos et d’archives filmées.