Des soigneurs éduquent des orangs-outans au danger des serpents dans une vidéo amusante

BOS Deutschland œuvre à Bornéo, en Asie du Sud-Est, pour préserver et si possible relâcher les orangs-outans dans la forêt tropicale. Les soigneurs consacrent plusieurs années de leur vie à l’éducation de ces singes avant leur éventuelle arrivée dans leur habitat naturel indique GEO. Parmi les cours donnés aux 'rois de la jungle', celui de la réaction à adopter en cas de rencontre avec un serpent.

L’association a filmé la mise en pratique de cette leçon sur TikTok. Après avoir déposé un serpent en plastique sous un tas de feuilles dans la forêt, une soigneuse a ensuite simulé une attaque en tombant et hurlant. Résultat : les singes s’enfuient dans les arbres… et plus de 8 millions de vues. BOS a donc profité de ce buzz pour rappeler le danger d’extinction qui plane sur les orangs-outans à Sumatra et à Bornéo. L’habitat de ces primates est ravagé par la déforestation. Ils pourraient disparaître dans les 10 prochaines années.