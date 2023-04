Des sneakers fabriquées à partir de coupe-vent vintage

Enfants des années 80 et 90, souvenez-vous de nos coupe-vent aux couleurs criardes, cette création pratique et vintage qui fait un retour fracassant dans la mode. Un engouement sans précédent des plus jeunes générations pour les nineties qui a inspiré la marque parisienne BIS* pour le lancement de sa toute première collection de sneakers. Porté par la créatrice Eva Goldberg et la designer Anaïs Dougnac, le label a fait le choix de se distinguer en transformant des coupe-vent en sneakers.

Le processus est est assez simple : découper les coupe-vent à la main, une opération faite dans un atelier d’insertion sociale à Paris, puis confier les empiècements à de petites mains qui les (ré) assembleront en sneakers au Portugal.

Le tout avec un triple enjeu à la clé :