Des sneakers en pissenlit, l'idée folle (et durable) d'une marque américaine

Les pissenlits, que l'on appelle également "Dents de lion", poussent essentiellement dans les champs, prairies et friches, mais aussi dans nos jardins. Après la floraison, ils se transforment en une boule blanchâtre sur laquelle les enfants aiment souffler pour voir s'envoler des dizaines de "parachutes". Mais cette plante séduit également pour ses multiples bienfaits s'invitant çà et là dans la cuisine, ainsi que sous la forme de gélules, de tisanes, et autres jus pour lutter contre certains maux du quotidien.

Le pissenlit est également connu depuis des décennies pour être une alternative au latex d'hévéa, l'arbre à caoutchouc.

Lorsque l'on cueille ladite plante, la substance liquide blanche qui coule de la tige n'est autre que du latex, qui se transforme très rapidement en séchant en une sorte de gomme élastique, le caoutchouc. Une chose qui avait intéressé l'Union soviétique dès la fin des années 1920, qui a alors cultivé le pissenlit à grande échelle, avant d'abandonner (définitivement) cette idée.

Mais l'urgence climatique semble avoir redonné une autre chance à la plante, vers laquelle le manufacturier allemand Continental, en quête de solutions durables, s'est tourné pour la fabrication de ses pneus. De fil en aiguille, la racine de pissenlit semble avoir attiré l'attention de l'industrie de la mode, elle aussi à la recherche d'alternatives à ses matières trop polluantes et impactantes pour l'environnement.