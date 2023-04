"Des signes qui ne trompent pas", l’expo de Pierre Kroll à ne pas manquer à Spa !

On peut rire du climat, il y a des dessins comme les pingouins sur la banquise avec maillot de bain, il y a notamment un dessin qui demande si on a des nouvelles de Greta Thunberg et on la voit sur un voilier, elle est malade, elle vomit et elle dit finalement, non, je veux prendre un avion…

Dans cette expo, Pierre Kroll nous dit avec humour, qu’il y a urgence. C’est aussi une exposition qui nous fait également réfléchir à nos bêtises, nos responsabilités…