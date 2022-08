Des signaux radio étranges venant de l'espace contiendraient les signes d'une nouvelle physique

Abell 3266 est un système de collision très dynamique et désordonné, situé à environ 800 millions d'années-lumière de la Terre, comme l'explique Space.com. On devrait y trouver des reliques et/ou des halos mais aucun n'avait été détecté... jusqu'à maintenant.

L'équipe, utilisant les données du radiotélescope ASKAP et de l'Australia Telescope Compact Array (ATCA), a finalement pu trouver ce qu'elle cherchait.

La relique radio ne correspond pas à ce qu'on attendait

Cependant, leurs données ont révélé des caractéristiques qui n'ont jamais été vues auparavant dans une relique : "Sa forme concave est également inhabituelle, ce qui lui vaut le surnom accrocheur de relique 'à l'envers. (...) nos données brisent notre compréhension de la façon dont les reliques sont générées, et nous travaillons toujours à déchiffrer la physique complexe derrière ces objets radio."

Le radiofossile ne correspond pas non plus

Le radiofossile est très ancien, provenant d'un trou noir central qui est éteint depuis longtemps. L'équipe explique : "Nos meilleurs modèles physiques ne peuvent tout simplement pas correspondre aux données. Cela révèle des lacunes dans notre compréhension de l'évolution de ces sources, des lacunes que nous nous efforçons de combler."

Le premier halo radio a enfin été détecté

Il aura fallu beaucoup de recherches de la part des scientifiques pour enfin réussir à détecter le premier halo radio dans Abell 3266.

Cette découverte rend l'amas de galaxie rare et très intéressant pour les scientifiques qui pourront désormais en apprendre plus sur la formation de ces émissions radio.

Les propriétés de ces sources radio bizarres ne semblent pas correspondre à notre compréhension actuelle de l'origine et de l'évolution de structures similaires, selon PhysOrg. La relique à l'envers remet en question ce que les physiciens pensaient savoir, il faut donc comprendre comment et pourquoi cet objet a été généré de cette manière. Il reste beaucoup de recherches puisque, comme le conclut l'équipe : "Nous avons découvert une multitude d'informations nouvelles et étranges, mais notre étude a soulevé encore plus de questions."