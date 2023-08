Des signaux radio d’une source inconnue envoyés vers la Terre depuis 35 ans

Depuis 35 ans, une source inconnue envoie régulièrement des explosions d’énergie toutes les 21 minutes dont la luminosité varie. Les chercheurs n’en comprennent pas l’origine qui n’est conforme à aucun modèle.

Dans un article publié dans la revue Nature, l’équipe de scientifiques explique avoir découvert ce signal radio en parcourant d’anciens enregistrements. Après vérification, il s’avère que les signaux ont commencé à être enregistrés en 1988, à une distance de 15.000 années lumières de la Terre. Grâce aux données recueillies pendant 35 ans, ils ont pu calculer la durée et la régularité des signaux : un signal entre 30 et 300 secondes (soit 5 minutes), toutes les 1318 secondes (soit environ 21 minutes), avec une variation de plus ou moins un dixième de milliseconde.

La source, appelée GPMJ1839-10, n’est pas encore comprise par les scientifiques qui ne peuvent faire cadrer les signaux dans aucun modèle connu. "Notre objet ressemblait beaucoup à un pulsar, mais tournant 1000 fois plus lentement", explique l’équipe dans un article de The Conversation.

Ils ont d’abord pensé à un pulsar, ce qui était le cas de la dernière source de signaux radio détectés par l’Université McGill, cependant la régularité longue des signaux ne concorde pas avec un pulsar (une étoile à neutrons en rotation). "Les pulsars ralentissent à mesure qu’ils vieillissent, et leurs impulsions deviennent plus faibles, jusqu’à ce qu’ils finissent par cesser complètement de produire des ondes radio", continue l’équipe.